Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamaları kapsamında 357 kişi sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'da 'Huzur' Uygulamaları Devam Ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 'Huzur' uygulamaları sürüyor.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya Çevik Kuvvet, TEM ve Trafik ekipleri katıldı. Uygulama çerçevesinde 357 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirilirken, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 241 araç kontrol edildi. 11 araca toplamda 43 bin 966 lira para cezası kesildi. - BURSA