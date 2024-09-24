Bursa'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Zanlı Yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan huzur güven uygulamasında, aranan bir zanlı yakalanırken, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen "huzur güven" uygulamasında, aranan bir zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince Hacivat Mahallesi'nde "huzur güven" uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 63 araç ve 181 kişinin bilgileri sorgulandı.
Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 5 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
"Basit yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.