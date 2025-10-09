Bursa'da Huzur Denetimi: 3 Bin 929 Kişiye Kimlik Sorgulandı

Haberler

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği huzur denetiminde 3 bin 929 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kurallara uymayan 34 kişiye 288 bin 360 TL idari para cezası kesildi.

BURSA'da polis ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği huzur denetiminde 3 bin 929 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, ayrıca kurallara uymayan 34 kişiye toplam 288 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 3 bin 929 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirilirken, kurallara uymayan 34 kişiye toplam 288 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 75 araç da kontrol edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
