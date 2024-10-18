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Bursa'da Husumetli İki Grup Kavga Etti

Bursa'da Husumetli İki Grup Kavga Etti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi kürekle diğer tarafa saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, husumetli iki grup arasındaki kürekli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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