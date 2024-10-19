Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Yavuzselim Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı.
BURSA'da husumetli 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.