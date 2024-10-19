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Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga

Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar yumruk ve tekme ile saldırırken, çevredekiler olayı güçlükle ayırdı.

BURSA'da husumetli 2 grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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