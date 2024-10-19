Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar yumruk ve tekme ile saldırırken, çevredekiler olayı güçlükle ayırdı.
Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.