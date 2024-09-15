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Bursa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceden husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, polis inceleme başlattı.

BURSA'da, husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup caddede karşılaşınca tartışmaya çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kavga, çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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