Husumetlilerinin üzerine otomobil sürüp, zorla araca bindirmeye çalıştı

BURSA'da Yusuf C. (24), husumet yaşadığı 2 kişinin üzerine önce aracını sürdü, ardından zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tutuklanan Yusuf C.'nin daha önce de polis ekiplerinin üzerine araç sürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 21 Aralık'ta Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Caddesi'ne otomobiliyle dönüş yapan Yusuf C., husumetli olduğu 2 kişinin üzerine aracını sürdü. Daha sonra araçtan inen Yusuf C., 2 kişiyi otomobile zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar olay yerinden ayrılırken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞKA OLAYA KARIŞINCA TUTUKLANDI

Olayı ardından kaçan şüpheli, 24 Aralık'ta da husumetlisi D.G.'ye tabancasıyla otomobilinin camından ateş etti. Bu sırada yoldan geçen E.A. isimli vatandaş yaralanınca şüpheli, bu kez yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYNI ARACI DAHA ÖNCE DE POLİSİN ÜZERİNE SÜRMÜŞ

Öte yandan Yusuf C. isimli şüphelinin temmuz ayında, yine Esenevler Mahallesi'nde aracını polis ekiplerinin üzerine sürdüğü ortaya çıktı. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi.