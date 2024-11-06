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Bursa'da Husumet Anında Cip İle Çarpma Olayı

Bursa'da Husumet Anında Cip İle Çarpma Olayı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir sürücünün husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cip ile çarparak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Yiğithan HÜYÜK BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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