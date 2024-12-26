Bursa'da Hurdacıda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki iş yerinin girişinde bulunan ve ofis olarak kullanıldığı öğrenilen konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler konteynerin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.