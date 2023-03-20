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Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 2. Kurşun Sokak'ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanında park halinde bulunan otomobil ile panelvana de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, otomobil ve panelvan kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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