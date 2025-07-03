Bursa'da Hurda Araç Deposunda Yangın

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da, hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'ndeki bir hurda araç deposunda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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