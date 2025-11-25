Bursa'da HOBA Projesi ile Öğretmenlere Harekete Dayalı Eğitim

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) projesi kapsamında ayda 1 kez eşofman giyerek okula gelen öğrencilere ders veren öğretmenler, 2 günlük kampa girerek eğitim aldı. Bursa'nın ilçelerinden Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'na gelen 100 öğretmen hem harekete dayalı aktivitelerle eğlendi hem de eğitimlere katıldı.

Kentteki liselerde eğitim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) projesi kapsamında okula, ayda 1 kez eşofman giyerek geliyor. Gün boyunca okul bahçesinde çeşitli spor aktiviteleri yapan öğrencilerin, spora dayalı sağlıklı bir yaşam kültürü edinmeleri, sağlıklı alışkanlıklar kazanmaları ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri hedefleniyor. Müfredatta yer alan Beden Eğitimi dersinden bağımsız olarak gün boyu gerçekleştirilen spor aktiviteleri ile öğrencilerin, zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam kültürü edinmesi amaçlanırken, öğretmenler de proje kapsamında eğitim alıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nda 21-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen HOBA Projesi Gelişim ve Motivasyon Kampı'ndan kameralara renkli görüntüler yansırken, Bursa'nın ilçelerinden gelerek kampa katılan 100 öğretmen hem harekete dayalı aktivitelerle eğlendi hem de disiplinler arası yaklaşımla hareketin müfredatla bütünleşmesi adına eğitimlere katıldı.

'HAREKETE GEÇ ÖĞRETMENİM' TEMASI

Kamp; hareketli yaşam kültürünü güçlendirmek, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek, mesleki motivasyonu artırmak ve sosyal dayanışmayı desteklemek amacıyla HOBA Projesi kapsamında 'Harekete Geç Öğretmenim' temasıyla planlandı. Doğa temelli ortamda gerçekleşen program; fiziksel aktiviteler, takım oyunları, farkındalık ve motivasyon atölyeleri ile uygulamalı çalışmalarla zenginleştirildi. Etkinliklerin yürütülmesinde proje kapsamında görevli 26 beden eğitimi öğretmeni ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kamp liderleri yer aldı. Fiziksel aktivitelerden takım oyunlarına, farkındalık ve motivasyon atölyelerinden hareket temelli oyunlara kadar çeşitli etkinlikler düzenlenirken, dans eden, drama dersli alan ve ok atan öğretmenler, geceleri ise kamp ateşi etrafında keyifli anlar yaşattı.

'HER BİR ÖĞRETMENİMİZİN PROJESİ'

HOBA Projesi'nin 'Harekete geç, oyunla güçlen, beceriyle büyü ve ahlakla yüksel' anlayışıyla hareket eden okul içi ve okul dışı öğrenme ortamlarında karakter gelişimini destekleyen önemli bir iş birliği projesi olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, "HOBA Projesi, motivasyon, değer ve karakter gelişimi bakımından çok değerli bir zemindir. Bu proje sadece il müdürlüğümüzün değil, her bir ilçemizin, her bir okulumuzun, her bir öğretmenimizin projesidir. Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen müfredatla bütünleşen bir öğrenme ve yaşantı anlayışı getiriyor" dedi.