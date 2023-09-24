Bursa'da Hızla Gelen Hafif Ticari Araç Zincirleme Kaza Yaptı

Bursa'da hızla gelen hafif ticari araç, fren yapmasına rağmen duramayınca önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki iki araca çarparken, kaza kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da hızla gelen hafif ticari araç, fren yapmasına rağmen duramayınca önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki iki araca çarparken, kaza kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, cadde üzerinde hızla seyir halindeyken önünde yavaşlayan trafiği geç fark etti. Frene basan sürücü kayan aracın kontrolünü kaybedince araç, otomobile çarptı. Savrulan otomobil de önündeki 2 araca vurarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı. - BURSA