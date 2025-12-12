Haberler

Hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 9 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da saatte 307 kilometre hızla ilerleyen otomobilin sürücüsüne, sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası 9 bin 268 TL para cezası kesildi. Jandarma, trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle mücadele edeceğini duyurdu.

BURSA'da otomobiliyle saatte 307 kilometre hıza ulaşarak ihlal yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 9 bin 268 TL ceza uygulandı.

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu'nda meydana geldi. Kullandığı araçla sınırı aşarak saatte 307 kilometre hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşıma, "Bursa-İzmir rekoru yenilendi kaç dakika sizce" notunu da ekleyen sürücünün görüntüleri sonrası Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin incelemesi sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Ekipler, sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-C maddesi kapsamında 9 bin 268 TL para cezası uyguladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Hasan BOZBEY-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title