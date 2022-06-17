Hırsızlık zanlısı kadın, kaçtığı çatıda yakalandı Bursa'da bazı evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı. Bursa'da bazı evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı. Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefliler Sokağı'nda evlere hırsızlık için girdiği iddia edilen Hülya K. (31), çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından Hülya K'yi bir evin çatısında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polis arabasına bindirilirken ağlayarak "Arkadaşım kaçtı, ben kaldım orada." dedi. Benzer suçlardan 21 kaydı bulunan şüphelinin çantasından, çalıntı olduğu belirlenen 30 cep telefonu, tablet, musluk başı, altın takı ve küpe ile peluş oyuncak çıktı. Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor. AA / Sinan Balcıkoca - Güncel Güncel Haberler

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