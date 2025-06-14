Bursa'da Hırsızlık Yapan İrfan B. Yakalandı

BURSA'da ev ve iş yerlerinden toplam 75 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen İrfan B. (24), yakalandı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İrfan B. olduğunu belirlendi. Şüphelinin 75 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün evinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.