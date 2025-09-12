Bursa'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler

Bursa'nın Yunuseli Mahallesi'nde camını kırdıkları otomobilden hırsızlık yapan üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 tekerlekli motosikletle geldikleri ve olay yerinden kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde K.K'ye ait otomobilden bilgisayar ve çanta çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine 3 tekerlekli motosikletle geldiğini, aracın camını kırarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Motosikletin Yunuseli Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya çalışırken tellere takılan E.E. (17) yakalandı. E.E'nin 41 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından diğer şüpheliler E.Ç. (17) ve C.E'yi (17) de gözaltına aldı, çalıntı eşyaları sahibine teslim etti.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Osmangazi Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

