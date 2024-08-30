Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve tabanca çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde girdiği evden ziynet eşyası ile tabanca çaldığı öne sürülen ve 53 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.

Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada Gamze U'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gamze U'nun tabanca ve ziynet eşyası çaldığı evden hırsızlık uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım 3-sayfa bursa Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

 Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor

45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne? Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne?
title