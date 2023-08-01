Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Çöp Kovasını Çaldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, yolda yürürken çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kişi çöp kovasına bir süre baktıktan sonra içindeki çöpleri dışarıya bıraktı ve kovayı alarak kaçtı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi bir kişi yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan kişi kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi üzerinde yolda yürüyen hırsızlık şüphelisi kişi, yol kenarında çöp kovası gördü. Bir süre çöp kovasına dalan kişi, kovanın içindeki çöpleri içinden alıp dışarıya bıraktı. Daha sonra kovayı alarak kayıplara karıştı. Kimsenin akıl sır erdiremediği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA