Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi 8 Saat Sonra Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., 8 saat sonra saklandığı ikametin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

Bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emek Polis Merkezi Amirliğince bölgede çalışma yürütüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, olaydan yaklaşık 8 saat sonra ikametinin çatı katında saklandığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
