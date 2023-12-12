Üye Girişi
Haberler

Bursa'da hırsızlık operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda, evlerden para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul, Kocaeli, Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik'te 11 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda, evlerden para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı aile fertlerinin de aralarında olduğu, birbirleriyle irtibatlı 15 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelileri teknik takibe alan polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek İstanbul'da hırsızlık yapan 3 kadının yüklü miktarda para ve ziynet eşyasıyla suçüstü yakalanmasını sağladı.

İstanbul, Kocaeli Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik'te 11 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 12 şüpheliye yönelik Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Bursa'ya getirilen 13 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Gebze Bursa Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title