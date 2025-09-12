Bursa'da Hırsızlık Olayında Terliklerden İz Sürüldü

Bursa'da yüzlerini gizleyerek depodan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri terliklerinden tespit edildi.

Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesinde bir iş yerine ait depodan yaklaşık 100 bin liralık çeşitli gıda ürünlerinin ve bazı mutfak eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, 3 şüphelinin depo etrafındaki tel örgüleri keserek içeriye girdiğini ve hırsızlık yaptığını belirledi.

Yüzlerinin kapalı olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamayan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, iş yeri güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İş yerine gidebilecek güzergahlarda yapılan incelemelerde, olayın gerçekleştiği saatlerde 3 tekerlekli mavi renkli kasalı motosikletin bölgeden geçtiği ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu belirlendi.

Bu aracın izini süren ekipler, bölgede kasası kırmızıya yeni boyanan 3 tekerlekli motosikleti takibe aldı.

Yapılan incelemede motosikletin kasasındaki terliklerin, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin giydiği terlikle aynı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin A.E. (17), A.E. (33) ve D.E. (19) olduğunu belirleyen polis, 2'si kadın 3 zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.