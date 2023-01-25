Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, evden, iş yerinden, camiden ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi de yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Güncel