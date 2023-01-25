Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, evden, iş yerinden, camiden ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi de yakalamaya çalışıyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Mudanya Bursa Güncel Haberler

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