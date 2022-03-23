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Bursa'da heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu kapandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu kapandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu trafiğe kapandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Demirtaş Barajı yolu trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Demirtaş Barajı'na gidenler dönüş yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını gördü.

Bölgeye giden polis ekipleri, vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Polis, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolu trafiğe kapattı.

Yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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