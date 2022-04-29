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Bursa'da helikopterli bayram tatili denetimi

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Bursa'da helikopterli bayram tatili denetimi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Ramazan Bayramı' öncesi helikopter destekli trafik denetimlerine başladı.

BURSA (DHA) - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Ramazan Bayramı' öncesi helikopter destekli trafik denetimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı trafik tedbirleriyle ilgili 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte denetimlerine başladı. Bayramın son gününe kadar kurulacak olan uygulama noktalarında, 300 personel görev yapacak. Gece görüşlü radarların da bulunacağı denetimlerde, sürücülerin algılanan yakalanma duygusunun üst düzeyde tutulması ve emniyetten kemerinin ise takılması sağlanacak.Bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlanan denetime helikopter ve dronlar destek verdi. Yapılan denetimde Bursa'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayolları denetlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da Engücürük mevkiinde bulunan uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücülere uyarılarda bulunup, bayramını kutladı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı, Bayram, Bursa, Güncel, Haberler

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