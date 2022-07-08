BURSA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Haberler

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BURSA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 472 farklı noktada denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 472 farklı noktada denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen denetimlerde helikopter kullanılarak sürücüler, havadan da denetlendi. 1386 personelle 572 noktada yapılan uygulamada Bursa'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayolları denetlendi. Helikopterli denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı. Bursa genelinde trafik yoğunluğunun olmadığı gözlendi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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