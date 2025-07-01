Bursa'da Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki Gösterildi

Bursa'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Bursa Ulu Cami önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanıp sloganlar atan grup, Orhan Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Abdussamed Kahraman, derginin son sayısında yayımladığı karikatür üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

İslam'a saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Milyonlarca Müslümanın kalbinde derin yaralar açan, inanç değerlerini hiçe sayan provokatif eylem ve ağır hakarettir. Peygamber Efendimizin şahsına yönelik herhangi bir görsel tasvir, İslam inancında açık bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Bu tür yayınlar, ifade özgürlüğü altında nefretin, ayrıştırmanın, toplumsal huzursuzluğun zeminini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, slogan atarak dağıldı.