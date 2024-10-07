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Bursa'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da otomatik tüfekle havaya ateş açan M.O. isimli şüpheli, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfeğiyle birlikte yakalandı. Olay sonrası emniyet güçleri harekete geçti.

BURSA'da otomatik tüfekle havaya ateş açan şüpheli, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kimliği tespit edilen M.O. (30) yakalanırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Bursa'da 4 Ekim'de otomatik tüfekle havaya ateş açan şüphelinin ortaya çıkan görüntüleri sonrası Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şüphelinin 1 suçtan kaydı bulunan M.O. olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Sorgusunda Mudanya ilçesi Ayazma Mahallesi'nde havaya ateş açtığını söyleyen M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Trilye Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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