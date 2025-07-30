Bursa'da Havai Fişek Yangını: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

BURSA'da havai fişek nedeniyle ağaçlıkta çıkan yangına ilişkin A.F.V. ve A.A., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında 'Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Yer ve Zamanda Ayrı Ayrı 100'er Adet Ağaç Dikme' ve adli kontrol kararı verildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sitelerin bulunduğu yerde atılan havai fişek, ağaçların bulunduğu bölgeye düştü. Çalıların tutuşması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada havai fişeği attığı belirlenen A.F.V. ve A.A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında 'Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Yer ve Zamanda Ayrı Ayrı 100'er Adet Ağaç Dikme' şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildi.