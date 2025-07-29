Bursa'da Havai Fişek Yangını: 4 Şüpheli Gözaltında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu yangında 4 kişi gözaltına alındı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ve soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlileri, havai fişeği attıkları öne sürülen S.D, A.K, M.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel