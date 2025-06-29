Bursa'da Havai Fişek Yangına Neden Oldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde havai fişek, ormanda yangına yol açtı. Yangın, güvenlik önlemleri nedeniyle düğün salonunun boşaltılmasına neden oldu ve itfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alındı.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde atılan havai fişek ormanı tutuştururken, bölgede düzenlenen bir düğünde bunanlar ise ekiplerce tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikameti üzerinde bulunan ormanda çıktı. İddiaya göre yangın havai fişek nedeniyle çıkarken, alevlerin hızla yayılması üzerine, ormana yakın bir düğün de güvenlik önlemi nedeniyle yarıda kesilerek salon boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.