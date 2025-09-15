Haberler

Bursa'da Havai Fişek Yangın Çıkardı

İnegöl ilçesinde hafif ticari araçtan atılan hava fişek, tarlada anız yangınına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, şüpheliler aranıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçtan atılan hava fişek, tarlada anız yangınına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde seyir halindeki bir hafif ticari araçtan, gece saatlerinde hava fişek atıldı. Ardı ardına patlayan havai fişekler çevrede paniğe yol açarken, kıvılcımlar yol kenarındaki tarlada anız yangına neden oldu. Beyaz renkli hafif ticari araç olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
