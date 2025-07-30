Bursa'da Havai Fişek Nedeniyle Yangın Çıkan Ağaçlar İçin 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde havai fişekler nedeniyle çıkan yangınlarla ilişkili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi, diğerlerine ise ağaç dikme cezası verildi.

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi, 5'ine ise "ağaç dikme" cezası verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, tutuklandı, yaşı küçük şüphelilerden M.B'ye ev hapsi verildi.

Diğer yaşı küçük şüpheliler A.K, M.A. ve İ.E.C. ise "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nilüfer'deki şüphelilere 100'er ağaç dikme cezası

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde de dün havai fişek nedeniyle ağaçlık alan yangınına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.F.V. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe "100'er adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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