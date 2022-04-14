Bursa'da hastanede tedavi gören çocuklar eğitimden geri kalmayacak

BURSA (AA) - Bursa'da hastanede tedavi gören ve okula bir aydan uzun süre devam edemeyen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, hastanede açılan sınıflarda öğretmenler tarafından ders verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tedavileri sebebiyle okula gidemeyen çocukların derslerinden geri kalmamaları, eğitimlerini sürdürebilmeleri için hazırlanan "Öğretmenim Elimi Tut" adlı proje kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bir süredir hazırlığını sürdürdükleri projenin hayırlı olmasını diledi.

Protokolün faydalarına değinen Yavuzyılmaz, "Hastanelerde bazen uzun süre yatarak tedavi hizmeti almak zorunda kalan çocuklarımız oluyor. Bu çocuklarımızın hem eğitimlerinin aksamaması hem de sosyal ortamlarını arada bir değiştirmek adına projenin çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de bu birliktelikle çocukları yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gür, "İlerleyen zamanlarda hastanelerdeki sınıfların sayısını artırıp farklı öğretmenlerle hastanelerdeki öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Yavuzyılmaz ve Gür, hastane sınıfında çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.