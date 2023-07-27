Bursa'da Hastanede Çıkan Kavga Güvenlik Görevlileri Tarafından Sonlandırıldı

Bursa'da hastanede aralarında tartışma çıkan mevsimlik işçiler birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulurken, kavga anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hastaneye giden mevsimlik işçilerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırırken, darp sonucu yaralanan kişiler başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin ringe döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA