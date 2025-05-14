Bursa'da Hareket Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
İznik ilçesinde Orhangazi-İznik kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun lastiklerinin alev alması sonucu yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Orhangazi-İznik kara yolunda seyir halinde olan 06 DB 2645 plakalı kamyonun lastikleri alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel