Bursa'da Hareket Eden Minibüsü Vatandaş Durdurdu

Bursa'da el freni çekilmediği için hareket eden minibüsün caddedeki bir kişi tarafından durdurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde park edilen minibüs, bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Bu sırada yol kenarında bekleyen Seyit Can, minibüsün sürücüsünün olmadığını fark ederek aracı durdurmaya çalıştı.

Minibüsün kapısını açarak sürücü koltuğuna geçen Can, frene basarak aracı durdurdu.

Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aynı bölgede iş yeri bulunan Seyit Can, AA muhabirine, minibüsün hareket ettiğini görenlerin panik yaşadığını söyledi.

Koşarak araca bindiğini belirten Can, "Aracı durdurdum ve daha sonra geri yanaştırdım. Minibüsü durdurmasaydım hareket etmeye devam ederdi, o yüzden müdahale ettik." dedi.