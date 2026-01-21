Haberler

Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şüpheliyi yakalayarak adli mercilere sevk etmek üzere işlem başlattı. Darp edilen kişinin ise üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.00 sıralarında Alaşarköy Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde, bir otobüste darp olayı meydana geldiğine yönelik ihbar üzerine ekiplerin belirtilen adrese intikal ettiği belirtildi.

Şüphelinin olay yerinde yakalandığı bildirilen açıklamada, yapılan ön değerlendirmede şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bulgular elde edildiği aktarıldı.

Şüpheli hakkında adli mercilere sevk edilmek üzere işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu arada darbedilen kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler