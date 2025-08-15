Bursa'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURSA'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi'ne dönüş yapan Arif T. (26) yönetimindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile Soner S.'nin kullandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 TAV 21 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otobüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.