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Bursa'da Halk Otobüsü Ağaçla Çarpıldı: 5 Yaralı

Bursa'da Halk Otobüsü Ağaçla Çarpıldı: 5 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

BURSA'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, biri otobüsün arka camından fırlayan 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 yolcu otobüsün arka camından fırlayan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 5 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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