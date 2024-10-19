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Bursa'da Halı Saha Maçında Genç Futbolcu Kalp Krizi Geçirdi

Bursa'da Halı Saha Maçında Genç Futbolcu Kalp Krizi Geçirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı sahada futbol oynayan 27 yaşındaki Kaan Kaç, bir anda yere yığıldı ve kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

BURSA'da halı sahada maç oynarken bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç (27), hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Kaan Kaç, bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri geldi. Kaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaan Kaç kurtartılamadı. Kaan Kaç'ın sahada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, cenaze bugün öğle vakti İnegöl ilçesinde Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Futbol İnegöl Bursa

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