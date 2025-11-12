Bursa'da Halı Saha Maçında Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Sinan Kurtoğlu (35) aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi halı sahada yapılan Kurtoğlu, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Kurtoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.