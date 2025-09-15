Haberler

Bursa'da Halı Saha Kalesine Takılan Kedi Kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir halı sahada kaleye takılan kedi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA'da halı sahadaki kalenin filelerine takılan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesindeki bir halı sahaya giren kedi, kale filelerine takıldı. Boğazına ip dolanmış haldeki kediyi görenler, yardıma koştu. Kedinin filelerden kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtarılan kedi, saha dışına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
