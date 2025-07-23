Bursa'da Halı Hırsızlığı: Kadın Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bursa'da Halı Hırsızlığı: Kadın Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yıkandıktan sonra bırakılan halı bir kadın tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da, yıkandıktan sonra kuruması için sokaktaki demir çubuk üzerine bırakılan halı, bir kadın tarafından çalındı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pazar arabasıyla sokağa gelen bir kadın, boş arazideki demir çubuğun üzerine kuruması için bırakılan halıyı gördü. Bir süre etrafa bakınan şüpheli, halıyı alıp, pazar arabasına koyarak uzaklaştı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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