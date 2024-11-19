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Bursa'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı, Bir Çocuk Yaralandı

Bursa'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı, Bir Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 3 yaşındaki bir çocuk hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk hafif yaralandı.

Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile 4. Kültür Sokak'tan caddeye çıkan Ahmet Ç'nin kullandığı 16 K 4119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki A.E'nin hafif yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kazı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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