Bursa'da hafif ticari araç yayaya çarptı: Güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca da çarptığı yayayı aracının altına alıp, metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Ç.'ye çarptı. Kaza sonrası panikleyen sürücü A.Ö., fren yerine gaza basınca da çarptığı Bayram Ç.'yi aracının altına alıp, metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Haziran'da saat 12.00 sıralarında Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Ç.'ye çarptı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza bastı. Bu sırada yere düşen Bayram Ç., altına girdiği araçla metrelerce sürüklendi. Durumu fark eden çevredekiler, aracı durdurup, Bayram Ç.'yi kurtardı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BURADA BÖYLE KAZALAR OLUYOR'

Hafif ticari aracın altındaki kişiyi görünce iş yerinden çıktığını söyleyen Aytekin Kara, Arkadaş, bakkaldan çıktı. Yolun karşısına geçerken araç gelip, çarptı ve altına alarak 5 metre sürükledi. 2 gün kendime gelemedim. Ne uyuyabildim ne de kendime gelebildim. Buradaki arkadaşlar ile aracı kaldırdık. Yaralıyı altından çıkartıp aldık. Buradaki kavşağın şekli biraz sıkıntılı, burada böyle kazalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde de bir araç, markete daldı. Burada bir canın gitmesine gerek yok, bir önlem alınması gerekiyor dedi. (DHA)