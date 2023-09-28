Bursa'da Hafif Ticari Araç Sürücüsü Anayolda Makas Atarak Tehlikeli Sürüş Yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir hafif ticari araç sürücüsü, anayolda hızla makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da hafif ticari aracın sürücüsü anayolda hızla makas attı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücü kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde anayolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arka arkaya ölümüne makas attı. Korna ile uyaran diğer sürücüleri dikkate almayan hafif ticari araç sürücüsü ne kendi canını ne de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak makas atmaya devam etti. O anlar anbean amatör kameralar yansıdı.

Sivil trafik timleri de görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. - BURSA