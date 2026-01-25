Haberler

Kontrolünü kaybettiği aracıyla TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir sürücü, hafif ticari aracıyla kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ancak son anda bir TIR'a çarpmaktan kurtuldu. O anlar başka bir aracın kamera kaydına yansıdı.

BURSA'da bir sürücü, kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla önce bariyerlere, ardından da TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Bursa Çevre Yolu Şehir Hastanesi istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Sürücü, aracıyla önce refüjdeki bariyerlere ardından da sağ şeritte seyir halinde olan TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Orta şeritte ilerleyen bir başka aracın sürücüsü ise yol ortasında yan duran hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı