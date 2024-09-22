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Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı, Yangın Çıktı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı, Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Aracın alev alması sonrası itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direğe çarptıktan sonra alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi'nde 16 YBG 29 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan H.E.D, bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yön levhası direğine çarpıp alev alırken sürücü çarpmanın şiddetiyle yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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